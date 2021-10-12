Теперь они осиротели

Пассажиры рейсового автобуса вылетели из окна на дорогу после столкновения с грузовиком

О новых подробностях смертельной аварии на трассе Одесса-Киев рассказали в сюжете ТСН (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Вечером 9 октября на 455 километре дороги неподалеку от села Холодная балка 45-летний водитель грузовика MAN, ехавший в сторону столицы, врезался в рейсовый автобус.

Маршрутка остановилась на трассе, чтобы подобрать пассажиров, но не успела. Удар был такой силы, что бус вылетел на обочину и перевернулся на бок. Пассажиры из салона вылетели из окна прямо на дорогу.

В аварии девять пострадавших, среди которых и подросток. К сожалению, не обошлось без жертв.

Погибли два человека, мужчина и женщина, которые в момент удара садились в маршрутку.

35-летняя погибшая женщина была многодетной матерью. После смерти мужа женщина сама воспитывала пятерых детей. Они теперь осиротели.

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