Пассажиры рейсового автобуса вылетели из окна на дорогу после столкновения с грузовиком
О новых подробностях смертельной аварии на трассе Одесса-Киев рассказали в сюжете
Вечером 9 октября на 455 километре дороги неподалеку от села Холодная балка 45-летний водитель грузовика MAN, ехавший в сторону столицы, врезался в рейсовый автобус.
Маршрутка остановилась на трассе, чтобы подобрать пассажиров, но не успела. Удар был такой силы, что бус вылетел на обочину и перевернулся на бок. Пассажиры из салона вылетели из окна прямо на дорогу.
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В аварии девять пострадавших, среди которых и подросток. К сожалению, не обошлось без жертв.
Погибли два человека, мужчина и женщина, которые в момент удара садились в маршрутку.
35-летняя погибшая женщина была многодетной матерью. После смерти мужа женщина сама воспитывала пятерых детей. Они теперь осиротели.
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