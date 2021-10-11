Один погибший и один пострадавший

В Одесской области произошла авария с участием трех автомобилей, без жертв не обошлось.

Трагическое ДТП случилось в понедельник, 11 октября, в городе Белгород-Днестровском, пишет Politeka.net.

Как сообщает пресс-служба местной полиции, около 11 часов дня на улице Кишиневской 64-летний водитель Mercedes не справился с управлением своей легковушки, в результате чего машина врезалась в припаркованный на обочине микроавтобус, который, в свою очередь, отбросило на грузовик, стоявший рядом. От удара водитель Mercedes погиб, а 28-летнего водителя микроавтобуса увезли по скорой в больницу.

По предварительной информации, у него травма колена.

На кадрах видно, что у иномарки и микроавтобуса после ДТП смяло капоты.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

До этого мы сообщали, водитель грузовика столкнулся с маршруткой, которая сделала остановку.

В результате аварии пострадали девять пассажиров автобуса, среди которых двое несовершеннолетних. Все они жители Холодной Балки. У пострадавших черепно-мозговые травмы, политравмы, ушибы и переломы. К сожалению, не обошлось без жертв – 40-летний мужчина и 35-летняя женщина погибли.

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