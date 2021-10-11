В Одесской области произошла авария с участием трех автомобилей, без жертв не обошлось.
Трагическое ДТП случилось в понедельник, 11 октября, в городе Белгород-Днестровском, пишет Politeka.net.
Как
По предварительной информации, у него травма колена.
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На кадрах видно, что у иномарки и микроавтобуса после ДТП смяло капоты.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
До этого мы сообщали, водитель грузовика столкнулся с маршруткой, которая сделала остановку.
В результате аварии пострадали девять пассажиров автобуса, среди которых двое несовершеннолетних. Все они жители Холодной Балки. У пострадавших черепно-мозговые травмы, политравмы, ушибы и переломы. К сожалению, не обошлось без жертв – 40-летний мужчина и 35-летняя женщина погибли.
Напомним, что в Одессе бетономешалка съехала с дороги и перевернулась, кадры аварии: "Откачивают раствор"
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