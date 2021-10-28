В Одессе автомобиль встретил столб, превратился в груду металла и отправил водителя и пассажира в больницу.

Жуткое ДТП произошло в ночь на 28 октября, на улице Михаила Грушевского. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, а также пресс-служба патрульной полиции, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По информации инспекторов, двигаясь по женщина-водитель автомобиля Toyota не справилась с управлением, в результате чего наехала на столб.

Автоледи и ее пассажир чудом остались живы. С травмами их по скорой увезли в больницу.

На кадрах видно, что иномарка разбита в хлам. Восстановлению она уже не подлежит.

В тоже время Telegram-каналах сообщают, что автомобиль подрезали.

Пользователи сети удивляются, как при такой разрушительной аварии удалось выжить водителю и пассажиру.

«Какая должна быть скорость, чтобы сделать с машины вот такое?»,

«В рубашке родился»,

«Слава Богу что все живы это самое главное», - пишут в сети.

Напомним, что маршрутка с пассажирами протаранила столб, видео ДТП: движение заблокировано

Еще Politeka писала, про новое подорожание проезда в Одессе с 1 ноября: сколько теперь придется выложить за поездку

Также Politeka сообщала, трагедия забрала жизнь матери пятерых детей на трассе Киев-Одесса: "Садилась в маршрутку"