В Одессе автомобиль встретил столб, превратился в груду металла и отправил водителя и пассажира в больницу.
Жуткое ДТП произошло в ночь на 28 октября, на улице Михаила Грушевского. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, а также пресс-служба патрульной полиции, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По информации инспекторов, двигаясь по женщина-водитель автомобиля Toyota не справилась с управлением, в результате чего наехала на столб.
Автоледи и ее пассажир чудом остались живы. С травмами их по скорой увезли в больницу.
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На кадрах видно, что иномарка разбита в хлам. Восстановлению она уже не подлежит.
В тоже время Telegram-каналах сообщают, что автомобиль подрезали.
Пользователи сети удивляются, как при такой разрушительной аварии удалось выжить водителю и пассажиру.
«Какая должна быть скорость, чтобы сделать с машины вот такое?»,
«В рубашке родился»,
«Слава Богу что все живы это самое главное», - пишут в сети.
Напомним, что
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