В Одессе маршрутка по непонятным причинам влетела в столб и заблокировала движение общественного транспорта.

Жёсткое ДТП произошло сегодня утром 13 октября, на 1-й станции Люстдорфской дороге. Кадрами аварии делятся очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, досколльте страницу до конца)

Так, водитель маршрутки №25 Одесса-Черноморск врезался в столб в результате чего остановилось движение трамваев.

На кадрах видно, как на путях выстроилась целая вереница вагонов.

Что стало причиной аварии, не сообщается. Возможно, водителя подвела скользкая дорога или невнимательность.

О пострадавших информации не поступало, все живы, обошлось без травм.

В любом случае пассажиры маршрутки надолго запомнят эту поездку.

«25 маршрутка проверила на прочность столб на 1-й станции Люстдорфской дороги, столб оказался крепкий»,- написали в телеграм-канале «Х. Одесса».

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