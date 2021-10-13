В Одессе маршрутка по непонятным причинам влетела в столб и заблокировала движение общественного транспорта.
Жёсткое ДТП произошло сегодня утром 13 октября, на 1-й станции Люстдорфской дороге. Кадрами аварии делятся очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, досколльте страницу до конца)
Так, водитель маршрутки №25 Одесса-Черноморск врезался в столб в результате чего остановилось движение трамваев.
На кадрах видно, как на путях выстроилась целая вереница вагонов.
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Что стало причиной аварии, не сообщается. Возможно, водителя подвела скользкая дорога или невнимательность.
О пострадавших информации не поступало, все живы, обошлось без травм.
В любом случае пассажиры маршрутки надолго запомнят эту поездку.
«25 маршрутка проверила на прочность столб на 1-й станции Люстдорфской дороги, столб оказался крепкий»,- написали в телеграм-канале «Х. Одесса».
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