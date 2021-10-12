В следующем месяце в Одессе снова увеличится проезд в общественном транспорте.

На этот раз подорожание коснется трамваев и троллейбусов. Цены билета вырастет с пяти гривен до восьми. Это произойдет 1 ноября, сообщает пресс-служба горсовета.

Пассажиров предупредили, что в случае наличного расчета проезд обойдется в восемь гривен, а в случае безналичного – семь гривен.

Также поднялась стоимость проезда в фуникулере – теперь одна поездка обойдется 10 гривен.

Кроме того, вырастет стоимость проездных билетов.

«Повышение тарифов обусловлено повышением тарифных ставок, цен на запчасти, основные и вспомогательные материалы, увеличением расходов на оплату труда, тарифов на электрическую энергию и коммунальные услуги», - объяснили в мэрии.

Обратим внимание, что последний раз цену на проезд в городском электротранспорте поднимали в 2018 году.

Ранее мы писали, с 15 сентября проезд в маршрутных автобусах, которые курсируют по городу, подорожал до 10, а в некоторых и до 11 гривен.

Подорожание проезда наблюдается и в других городах Украины.

Напомним, что в маршрутках Одесчины резко взвинтили цены: до 80 гривен за поездку

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