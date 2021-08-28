Прокатиться на маршрутках уже стало дороже
С 28 августа повысилась стоимость проезда в общественном транспорте Одесской области.
В частности, подорожание произошло на маршрутах, которые связывают Белгород-Днестровский с Одессой и соседними с ним населенными пунктами.
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«Белгород-Днестровский — Затока» и «Белгород-Днестровский — Сергеевка» – от 25 грн до 29 грн;
«Белгород-Днестровский — Прибрежное» и «Белгород-Днестровский — Беленькое» – 20 грн;
«Белгород-Днестровский — Молога» – 14 грн, а «Белгород-Днестровский — Выпасное» – 11 грн;
автобусы №8 и №9 в направлении «Белгород-Днестровский — Курортное — Николаевка» – от 34 до 43 грн.
Судя по тенденциям в области, жителей Одессы также ждет повышение цен на проезд в транспорте, но пока даты
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