У середу, 27 жовтня синоптики обіцяють все ще теплу Жовтневу погоду, проте не обійдеться без неприємностей.
У Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів повідомляють, що сьогодні весь день в Одесі буде похмура погода, без істотних опадів. На місто вранці і до вечора опуститься густий туман, видимість складе не більше 200-500 метрів.
Вдень максимально повітря прогріється до 13 градусів вище нуля. Мороз синоптики не обіцяють. Нічна температура складе 6-8 градусів тепла.
Вітер південно-східний, 7-12 метрів в секунду.
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В Одеській області також буде мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 метрів в секунду. Температура вранці складе 3-8 градусів тепла, вдень вона підніметься до 10-15 градусів.
Раніше ми писали, незабаром Одеська область може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски в Херсонській області. У регіоні стане менше родючого українського чорнозему, якщо не вживати заходів.
Нагадаємо, що холодна осінь увірвалася в Одесу: синоптики повідомили, коли чекати пік похолодання
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