В среду, 27 октября синоптики обещают всё еще теплую октябрьскую погоду, однако не обойдётся без неприятностей.

В Гидрометцентре Черного и Азовского морей сообщают, что сегодня весь день в Одессе будет пасмурная погода, без существенных осадков. На город утром и к вечеру опустится густой туман, видимость составит не больше 200-500 метров.

Днем максимально воздух прогреется до 13 градусов выше нуля. Мороз синоптики не обещают. Ночная температура составит 6-8 градусов тепла.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

В Одесской области также будет переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура утром составит 3-8 градусов тепла, днем она поднимется до 10-15 градусов.

Ранее мы писали, в скором времени Одесская область может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В регионе станет меньше плодородного украинского чернозема, если не принимать меры.

Напомним, что холодная осень ворвалась в Одессу: синоптики сообщили, когда ждать пик похолодания