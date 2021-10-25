В Одесі водій маршрутки не стерпів зухвалості від чоловіка, який стояв на зупинці і жорстко його провчив.

Про незвичайний інцидент розповіли місцеві жителі, повідомляє Telegram-канал "Х. Одеса", пише Politeka.net.

Справа була на вихідних на вулиці Балківській.

Пасажир стояв на зупинці і чекав маршрутку. Після того, як транспорт від'їхав, очевидно переповнений, чоловік показав непристойний жест водієві.

Останній вирішив не терпіти такої зухвалості. Водій зупинив маршрутку, вибіг і вдарив цього чоловіка.

Потім водій сів назад в транспорт і поїхав.

Відео моно переглянути тут.

Раніше ми повідомляли, в Одесі водіїв маршруток штрафують за недотримання карантинних норм. Їх вже кілька разів спіймали на перевезенні пасажирів без масок і стоять людей в транспорті. Нещодавно черговий рейд влаштували на площі Толбухіна.

У той же час в поліції поскаржилися, що ковід-сертифікатів немає у більшості водіїв громадського транспорту.

"На жаль, кожен день фіксуються порушення при перевезенні людей. Більше порушень - з боку водіїв, а не пасажирів", - кажуть вони.

Нагадаємо, що маршрутка з пасажирами протаранила стовп, відео ДТП: рух заблоковано

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