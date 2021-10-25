В Одессе водитель маршрутки не стерпел дерзости от мужчины, который стоял на остановке и жестко его проучил.

О необычном инцидент рассказали местные жители, сообщает Telegram-канал “Х. Одесса”, пишет Politeka.net.

Дело было на выходных на улице Балковской.

Пассажир стоял на остановке и ждал маршрутку. После того, как транспорт отъехал, очевидно переполненный, мужчина показал неприличный жест водителю.

Последний решил не терпеть такой дерзости. Водитель остановил маршрутку, выбежал и ударил этого мужчину.

Потом водитель сел обратно в транспорт и уехал.

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Ранее мы сообщали, в Одессе водителей маршруток штрафуют за несоблюдение карантинных норм. Их уже несколько раз поймали на перевозке пассажиров без масок и стоящих людей в транспорте. Недавно очередной рейд устроили на площади Толбухина.

В тоже время в полиции пожаловались, что ковид-сертификатов нет у большинства водителей общественного транспорта.

"К сожалению, каждый день фиксируются нарушения при перевозке людей. Больше нарушений — со стороны водителей, а не пассажиров", - говорят они.

Напомним, что маршрутка с пассажирами протаранила столб, видео ДТП: движение заблокировано

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