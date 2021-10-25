В Одессе водитель маршрутки не стерпел дерзости от мужчины, который стоял на остановке и жестко его проучил.
О необычном инцидент рассказали местные жители, сообщает Telegram-канал “Х. Одесса”, пишет Politeka.net.
Дело было на выходных на улице Балковской.
Пассажир стоял на остановке и ждал маршрутку. После того, как транспорт отъехал, очевидно переполненный, мужчина показал неприличный жест водителю.
Пугачева за ручку с Софией Ротару вызвала ожесточенные споры: "Обе шикарные и талантливые, но..."
Зима нагрянула в Украину раньше времени, землю заметает снегом и мороз -6: кадры непогоды
Не стало легенды российского кино и творца "Особенностей национальной охоты": "Был ужасно недооценен"
Похудевшая солистка KAZKA Зарицкая впечатлила видом, надев латекс: "Какая красота"
Победительница "Холостяка" Квиткова огорошила известием о новом пополнении и кадром из роддома: "Очень нравится"
Последний решил не терпеть такой дерзости. Водитель остановил маршрутку, выбежал и ударил этого мужчину.
Потом водитель сел обратно в транспорт и уехал.
Видео моно просмотреть
Ранее мы сообщали, в Одессе водителей маршруток штрафуют за несоблюдение карантинных норм. Их уже несколько раз поймали на перевозке пассажиров без масок и стоящих людей в транспорте. Недавно очередной рейд устроили на площади Толбухина.
В тоже время в полиции пожаловались, что ковид-сертификатов нет у большинства водителей общественного транспорта.
"К сожалению, каждый день фиксируются нарушения при перевозке людей. Больше нарушений — со стороны водителей, а не пассажиров", - говорят они.
Напомним, что
Еще Politeka писала, про новое подорожание проезда в Одессе с 1 ноября: сколько теперь придется выложить за поездку
Также Politeka сообщала, трагедия забрала жизнь матери пятерых детей на трассе Киев-Одесса: "Садилась в маршрутку"