В Одеській області горів винний завод, полум'я поширилося на сотні квадратних метрів.
У прес-службі регіонального
Так, у понеділок, 25 жовтня, близько 11 години загорівся ангар на території винзаводу в Білгород-Дністровському районі.
Вогонь погрожував перекинутися на сусідні будівлі, але співробітники ДСНС запобігли поширенню полум'я.
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За півгодини пожежу локалізували, і ще близько години знадобилося на повну ліквідацію.
На щастя, в результаті події ніхто не постраждав.
Зараз причину пожежі встановлюють експерти, а також підраховують збитки.
Раніше ми повідомляли, в Одесі спалахнула пожежа в комунальній квартирі, з палаючого приміщення рятувальники винесли трирічну дитину, а також евакуювали всіх мешканців.
НП сталася на вулиці Новікова, яка знаходиться в районі Бугаївки.
Нагадаємо, що полум'я охопило магазин, знищено приміщення: кадри з місця НП
Ще Politeka писала, що на пляжі в Одесі загорівся елітний готель, все в диму: кадри з місця пожежі
Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа в Одеській області затягнулася на 11 годину: кадри НП