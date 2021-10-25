В Одеській області горів винний завод, полум'я поширилося на сотні квадратних метрів.

У прес-службі регіонального ДСНС розповіли подробиці і показали кадри в місця події, передає Politeka.net.

Так, у понеділок, 25 жовтня, близько 11 години загорівся ангар на території винзаводу в Білгород-Дністровському районі.

Вогонь погрожував перекинутися на сусідні будівлі, але співробітники ДСНС запобігли поширенню полум'я.

За півгодини пожежу локалізували, і ще близько години знадобилося на повну ліквідацію.

На щастя, в результаті події ніхто не постраждав.

Зараз причину пожежі встановлюють експерти, а також підраховують збитки.

Раніше ми повідомляли, в Одесі спалахнула пожежа в комунальній квартирі, з палаючого приміщення рятувальники винесли трирічну дитину, а також евакуювали всіх мешканців.

НП сталася на вулиці Новікова, яка знаходиться в районі Бугаївки.

Нагадаємо, що полум'я охопило магазин, знищено приміщення: кадри з місця НП

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