Вони ломилися в машину, а потім розбили скло

В Одесі таксисту довелося відбиватися від п'яної компанії, яку він не захотів везти.

Про це повідомляє телеграм-канал "Підслухано Одеса", передає Politeka.net(щоб переглянути відео, доскролльте до кінця сторінку)

Водій прийняв замовлення і приїхав за вказаною адресою. Там його чекала компанія з трьох осіб, чоловіка і двох жінок.

"Три п'яних тіла намагалися вломитися в машину, після відмови їх везти натрапив на кулаки (мужика)і лайка з боку двох дівах», - розповів таксист.

Водій встиг запшикати балончиком чоловіка, після цього п'яні дівки почали кидатися на нього. Зав'язалася бійка, в ході якої чоловік розбив скло таксисту і втік.

На місце була викликана поліція, в результаті все закінчилося написанням заяви.

Очевидець встиг зняти на камеру як виглядають жінки, які напали на нього, щоб попередити інших водіїв від таких неадекватних пасажирів.

Відео можна переглянути тут.

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