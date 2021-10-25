В Одессе таксисту пришлось отбиваться от пьяной компании, которую он не захотел везти.
Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net(чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницу)
Водитель принял заказ и приехал по указанному адресу. Там его ждала компания из трех человек, мужчины и двух женщин.
«Три пьяных тела пытались вломиться в машину, после отказа их везти наткнулся на кулаки (мужика)и брань со стороны двух девах», - рассказал таксист.
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Водитель успел запшикать балончиком мужчину, после этого пьяные девицы принялись кидаться на него. Завязалась потасовка, в ходе которой мужчина разбил стекло таксисту и сбежал.
На место была вызвана полиция, в итоге всё закончилось написанием заявления.
Очевидец успел заснять на камеру как выглядят женщины, которые напали на него, чтобы предупредить других водителей от таких неадекватных пассажиров.
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