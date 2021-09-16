За последние время в Одесской области участились случаи нападения на таксистов
Причем делают это пассажиры.
Так, 16 сентября в полициию поступило сообщение, что человек в военной форме, угрожая водителю пистолетом завладел его транспортом и скрылся.
Таксист подобрал пассажира на вид 25-30 лет возле торгового центра «Ривьера». Мужчина сказал, что якобы едет к границе Кучурган.
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Приехав в указанное место, пассажир наставил пистолет на водителя и угрожая оружием, похитил автомобиль Киа Оптима.
После этого злоумышленник уехал в сторону границы.
Ранее мы писали, на Польском спуске в центре Одессы пассажир также угрожал таксисту пистолетом.
Водитель такси рассказал, что сделал замечание пьяному пассажиру из-за распития алкоголя в салоне авто. Из-за этого 27-летний одессит достал пистолет и наставил его на водителя.
Также копы задержали подозреваемого в ограблении таксиста и завладении его автомобилем. По словам водителя, пассажир начал спорить с ним и требовал довезти его по другому адресу, чем тот, который указан в заказе. Когда потерпевший вышел из автомобиля, чтобы позвонить диспетчеру и отменить поездку, злоумышленник ударил его в лицо, забрал его телефон и ключи. А после сел за руль автомобиля и уехал.
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