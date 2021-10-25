Одеситка не захотіла дотримуватися карантинних норм в магазині і влаштувала скандал.
Інцидент стався на вихідних в одній з торгових точок на проспекті Шевченка. Про це повідомляє
Дама прийшла в магазин без маски і захотіла купити м'ясо. Однак продавщиця відмовилася її обслуговувати.
Обурена покупниця захотіла відстояти свої права, вона викликала на місце поліцію і написала заяву. Поліцейський пояснили одеситці, що карантинні обмеження в Україні зобов'язані виконувати абсолютно всі без винятку.
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Відзначимо, що продавцям загрожує штраф у розмірі 17 тис.гривень у разі, якщо вони продадуть товар покупцеві без маски. Саме тому вони просять всіх не просто носити маски, але і надягати їх правильно, ховаючи під ними не тільки губи, але і ніс.
Також додамо, що Одеса вже цілий тиждень знаходиться в" червоній " зоні, а це означає, що в громадських місцях заборонено перебувати без маски.
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