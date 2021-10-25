Одесситка не захотела придерживаться карантинных норм в магазине и устроила скандал.

Инцидент произошел на выходных в одной из торговых точек на проспекте Шевченко. Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa. (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Дама пришла в магазин без маски и захотела купить мясо. Однако продавщица отказалась ее обслуживать.

Возмущенная покупательница захотела отстоять свои права, она вызвала на место полицию и написала заявление. Полицейский объяснили одесситке, что карантинные ограничения в Украине обязаны выполнять абсолютно все без исключения.

Отметим, что продавцам грозит штраф в размере 17 тыс. гривен в случае, если они продадут товар покупателю без маски. Именно поэтому они просят всех не просто носить маски, но и надевать их правильно, пряча под ними не только губы, но и нос.

Также добавим, что Одесса уже целую неделю находится в "красной" зоне, а это значит, что в общественных местах запрещено находиться без маски.

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