Неуважність і ігнорування правил дорожнього руху призводить до НП на дорогах Одеси.
Так, водій мікромашини хотів проскочити, але в підсумку опинився під трамваєм.
Аварія трапилася на перехресті Люстдорфської дороги і вулиці довгої в перший день тижня, 25 жовтня. Телеграм-канал "Новини Одеси" показав кадри з місця ДТП, передає Politeka.net.
Як розповіли в "Одесміськелектротранс", водій автомобіля Smart хотів проїхати перехрестя перед трамваєм №3. Вагон врізався в легковик, після чого вона розлетілася на частини.
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Постраждалого водія мікромашини з травмами забрали по «швидкій» до лікарні.
Через аварію було тимчасово призупинено рух трамваїв по 3 і 27 маршруту.
"Смарт не пропустив трамвай і ось результат",-прокоментували кадри в телеграм-каналі.
Раніше ми писали, 10-річний хлопчик, який їхав на велосипеді по дорозі, загинув під колесами іномарки в Одеській області.
Трагедія розігралася в неділю, 24 жовтня в селі Струмок Білгород-Дністровського району.
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