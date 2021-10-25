Неуважність і ігнорування правил дорожнього руху призводить до НП на дорогах Одеси.

Так, водій мікромашини хотів проскочити, але в підсумку опинився під трамваєм.

Аварія трапилася на перехресті Люстдорфської дороги і вулиці довгої в перший день тижня, 25 жовтня. Телеграм-канал "Новини Одеси" показав кадри з місця ДТП, передає Politeka.net.

Як розповіли в "Одесміськелектротранс", водій автомобіля Smart хотів проїхати перехрестя перед трамваєм №3. Вагон врізався в легковик, після чого вона розлетілася на частини.

Постраждалого водія мікромашини з травмами забрали по «швидкій» до лікарні.

Через аварію було тимчасово призупинено рух трамваїв по 3 і 27 маршруту.

"Смарт не пропустив трамвай і ось результат",-прокоментували кадри в телеграм-каналі.

Раніше ми писали, 10-річний хлопчик, який їхав на велосипеді по дорозі, загинув під колесами іномарки в Одеській області.

Трагедія розігралася в неділю, 24 жовтня в селі Струмок Білгород-Дністровського району.

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