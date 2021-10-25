Невнимательность и игнорирование правил дорожного движения приводит к ЧП на дорогах Одессы.

Так, водитель микромашины хотел проскочить, но в итоге оказался под трамваем.

Авария случилась на перекрестке Люстдорфской дороги и улицы Долгой в первый день недели, 25 октября. Телеграм-канал «Новости Одессы» показал кадры с места ДТП, передает Politeka.net.

Как рассказали в "Одесгорэлектротранс", водитель автомобиля Smart хотел проехать перекресток перед трамваем №3. Вагон врезался в легковушку, после чего она разлетелась на части.

Пострадавшего водителя микромашины с травмами забрали по «скорой» в больницу.

Из-за аварии было временно приостановлено движение трамваев по 3 и 27 маршруту.

«Смарт не пропустил трамвай и вот результат», - прокомментировали кадры в телеграм-канале.

Ранее мы писали, 10-летний мальчик, ехавший на велосипеде по дороге, погиб под колесами иномарки в Одесской области.

Трагедия разыгралась в воскресенье, 24 октября в селе Струмок Белгород-Днестровского района.

Напомним, что Toyota на высокой скорости влетала в экипаж "скорой помощи": людей забрали в больницу

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