Невнимательность и игнорирование правил дорожного движения приводит к ЧП на дорогах Одессы.
Так, водитель микромашины хотел проскочить, но в итоге оказался под трамваем.
Авария случилась на перекрестке Люстдорфской дороги и улицы Долгой в первый день недели, 25 октября. Телеграм-канал «Новости Одессы» показал кадры с места ДТП, передает Politeka.net.
Как рассказали в "Одесгорэлектротранс", водитель автомобиля Smart хотел проехать перекресток перед трамваем №3. Вагон врезался в легковушку, после чего она разлетелась на части.
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Пострадавшего водителя микромашины с травмами забрали по «скорой» в больницу.
Из-за аварии было временно приостановлено движение трамваев по 3 и 27 маршруту.
«Смарт не пропустил трамвай и вот результат», - прокомментировали кадры в телеграм-канале.
Ранее мы писали, 10-летний мальчик, ехавший на велосипеде по дороге, погиб под колесами иномарки в Одесской области.
Трагедия разыгралась в воскресенье, 24 октября в селе Струмок Белгород-Днестровского района.
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