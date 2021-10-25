10-річний хлопчик, який їхав на велосипеді по дорозі, загинув під колесами іномарки в Одеській області.

Трагедія розігралася в неділю, 24 жовтня в селі Струмок Білгород-Дністровського району. Кадри з місця аварії, а також перші подробиці розповіли у прес-службі місцевої поліції.

37-річний водій "Dodge Charger" наїхав на дитину, коли той катався на велосипеді.

Нещасний помер на місці події від отриманих травм до приїзду швидкої медичної допомоги. Хлопчику було всього 10 років.

Поліцейські перевірили водія легковика на вміст алкоголю в крові. За результатами тесту він був тверезий. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз.

Наразі встановлюються всі обставини трагічної ДТП.

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Трагічна аварія трапилася на проспекті Свободи в Чорноморці.

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