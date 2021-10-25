10-річний хлопчик, який їхав на велосипеді по дорозі, загинув під колесами іномарки в Одеській області.
Трагедія розігралася в неділю, 24 жовтня в селі Струмок Білгород-Дністровського району. Кадри з місця аварії, а також перші подробиці
37-річний водій "Dodge Charger" наїхав на дитину, коли той катався на велосипеді.
Нещасний помер на місці події від отриманих травм до приїзду швидкої медичної допомоги. Хлопчику було всього 10 років.
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Поліцейські перевірили водія легковика на вміст алкоголю в крові. За результатами тесту він був тверезий. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз.
Наразі встановлюються всі обставини трагічної ДТП.
Раніше ми писали, в Одесі автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маршруткою, в результаті ДТП загинула літня жінка.
Трагічна аварія трапилася на проспекті Свободи в Чорноморці.
Нагадаємо, що Toyota на високій швидкості влітала в екіпаж "швидкої допомоги": людей забрали в лікарню
Як повідомляла Politeka, лобове зіткнення маршрутки з легковиком, вижили не всі: кадри трагічної ДТП в Одесі
Також Politeka писала, що фури перетворилися на факел після зіткнення: відео масштабної ДТП на трасі Київ-Одеса