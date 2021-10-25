10-летний мальчик, ехавший на велосипеде по дороге, погиб под колесами иномарки в Одесской области.
Трагедия разыгралась в воскресенье, 24 октября в селе Струмок Белгород-Днестровского района. Кадры с места аварии, а также первые подробности
37-летний водитель «Dodge Charger» наехал на ребенка, когда тот катался на велосипеде.
Несчастный скончался на месте происшествия от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи. Мальчику было всего 10 лет.
Пополнение в семье Ротару, её сын впервые показал малышку: "Добро пожаловать..."
Похудевшая звезда "Жіночого кварталу" Оруджова поразила экспериментами со внешностью: "Корейская школьница"
Зима в Украине будет более традиционной, какой погоды ждать: "Не с 30-градусным морозом, но..."
Похудевшая солистка KAZKA Зарицкая впечатлила видом, надев латекс: "Какая красота"
Переход на зимнее время: когда украинцам надо сдвинуть стрелки часов в этом году
Полицейские проверили водителя легковушки на содержание алкоголя в крови. По результатам теста он был трезв. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагического ДТП.
Ранее мы писали, в Одессе автомобиль выехал на встречку и столкнулся с маршруткой, в результате ДТП погибла пожилая женщина.
Трагическая авария случилась на проспекте Свободы в Черноморке.
Напомним, что Toyota на высокой скорости влетала в экипаж "скорой помощи": людей забрали в больницу
Как сообщала Politeka, лобовое столкновение маршрутки с легковушкой, выжили не все: кадры трагического ДТП в Одессе
Также Politeka писала, что фуры превратились в факел после столкновения: видео масштабного ДТП на трассе Киев-Одесса