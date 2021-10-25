10-летний мальчик, ехавший на велосипеде по дороге, погиб под колесами иномарки в Одесской области.

Трагедия разыгралась в воскресенье, 24 октября в селе Струмок Белгород-Днестровского района. Кадры с места аварии, а также первые подробности рассказали в пресс-службе местной полиции.

37-летний водитель «Dodge Charger» наехал на ребенка, когда тот катался на велосипеде.

Несчастный скончался на месте происшествия от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи. Мальчику было всего 10 лет.

Полицейские проверили водителя легковушки на содержание алкоголя в крови. По результатам теста он был трезв. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагического ДТП.

Ранее мы писали, в Одессе автомобиль выехал на встречку и столкнулся с маршруткой, в результате ДТП погибла пожилая женщина.

Трагическая авария случилась на проспекте Свободы в Черноморке.

Напомним, что Toyota на высокой скорости влетала в экипаж "скорой помощи": людей забрали в больницу

Как сообщала Politeka, лобовое столкновение маршрутки с легковушкой, выжили не все: кадры трагического ДТП в Одессе

Также Politeka писала, что фуры превратились в факел после столкновения: видео масштабного ДТП на трассе Киев-Одесса