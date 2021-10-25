В Одесі спалахнула пожежа в комунальній квартирі, з палаючого приміщення рятувальники винесли трирічну дитину, а також евакуювали всіх мешканців.
Про НП на вулиці Новікова, яка знаходиться в районі Бугаївки, повідомила прес-служба ДСНС в Одеській області і показала фото і відео з місця події, пише Politeka.net.( щоб переглянути-скролльте сторінку до кінця)
Увечері в неділю, 24 жовтня, в одній з кімнат комунальної квартири на 4 поверсі помітили пожежу і викликали рятувальників.
Пожежникам повідомили, що поруч із джерелом вогню перебуває трирічна дитина.
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Для того щоб винести малюка з палаючої квартири, рятувальникам довелося працювати спільно зі співробітниками газодимозахисної служби. Вони наділи апарати захисту органів дихання і зору, а потім почали перевірку квартири.
Удача була на їхньому боці, дитину знайшли і винесли з будівлі живою і неушкодженою. Малюка передали батькам.
Крім того, була проведена евакуація 12 осіб, серед них опинилися двоє дітей. Пожежу ліквідували через 15 хвилин. На місці працювали 22 рятувальники і сім пожежних машин.
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