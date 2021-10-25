В останній тиждень жовтня погода в Одесі продовжить змінюватися: вже з Понеділка температура почне опускатися все нижче, аж до мінусової позначки.

Як пише Politeka.net, з новим прогнозом мешканців ознайомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Так, понеділок, 25 жовтня, буде знаходиться під впливом потужного антициклону - одеситів чекає прохолодний, але ясний день.

Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду. Температура вдень буде + 8..+ 10 градусів, вночі складе всього +3...+5 градусів.

У вівторок, 26 жовтня синоптики прогнозують перші морози в Одесі, буде пік похолодання. У цей день очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Нічна температура опуститься до нуля градусів, місця буде досягати до 3 °С морозу, вдень же буде досить тепло +9...+14 градусів.

З середи температура повітря почне трохи підвищуватися-вночі + 2 ... +4 градуси, вдень повітря прогріється до +12. Погода буде похмурою, але без опадів.

У четвер і п'ятницю прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі складе всього +1...+5, вдень підніметься до +10 ... +15 градусів.

Нагадаємо, що холодна осінь увірвалася в Одесу: синоптики повідомили, коли чекати пік похолодання