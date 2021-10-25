В последнюю неделю октября погода в Одессе продолжит меняться: уже с понедельника температура начнет опускаться всё ниже, вплоть до минусовой отметки.

Как пишет Politeka.net, с новым прогнозом жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Так, понедельник, 25 октября, будет находится под влиянием мощного антициклона - одесситов ждет прохладный, но ясный день.

Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура днем будет +8..+10 градусов, ночью составит всего +3…+5 градусов.

Во вторник, 26 октября синоптики прогнозируют первые морозы в Одессе, будет пик похолодания. В этот день ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ночная температура опустится до ноля градусов, места будет достигать до 3 °С мороза, днем же будет достаточно тепло +9…+14 градусов.

Со среды температура воздуха начнет немного повышаться – ночью +2…+4 градуса, днем воздух прогреется до +12. Погода будет пасмурной, но без осадков.

В четверг и пятницу прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит всего +1…+5, днем ​​поднимется до +10…+15 градусов.

Напомним, что холодная осень ворвалась в Одессу: синоптики сообщили, когда ждать пик похолодания