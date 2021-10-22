Водій на BMW, порушивши правила дорожнього руху погубив людське життя, в аварії багато постраждалих.
Як
Попередньо встановлено, що водій BMW, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі FORD.
В результаті зіткнення загинув один з пасажирів FORD, ще чотирьох учасників дорожньо - транспортної пригоди - водіїв та їх пасажирів-доставили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.
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На місці працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються повні обставини події.
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Трагічна аварія трапилася на проспекті Свободи в Чорноморці.
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