Водій на BMW, порушивши правила дорожнього руху погубив людське життя, в аварії багато постраждалих.

Як передавати у прес-службі поліції, ДТП сталася на трасі Одеса - Південний поблизу села Гвардійське. Там зіткнулися автомобіль FORD і BMW.

Попередньо встановлено, що водій BMW, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі FORD.

В результаті зіткнення загинув один з пасажирів FORD, ще чотирьох учасників дорожньо - транспортної пригоди - водіїв та їх пасажирів-доставили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються повні обставини події.

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Трагічна аварія трапилася на проспекті Свободи в Чорноморці.

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