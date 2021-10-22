Водитель на BMW, нарушив правила дорожного движения погубил человеческую жизнь, в аварии много пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе полиции, ДТП произошло на трассе Одесса - Южный вблизи села Гвардейское. Там столкнулись автомобиль FORD и BMW.

Предварительно установлено, что водитель BMW, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении FORD.

В результате столкновения погиб один из пассажиров FORD, еще четырех участников дорожно-транспортного происшествия - водителей и их пассажиров - доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

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