Незважаючи на те, що пройшла вже більша половина осені одесити масово вийшли на пляжі, щоб позасмагати.
У п'ятницю, 22 жовтня видалася дуже тепла погода, повітря прогрілося до +21 градуса.
Жителі Одеси не стали сидіти вдома і вирушили на узбережжя Чорного моря, щоб прогулятися і подихати свіжим повітрям.
Багато зняли з себе одяг, щоб позасмагати, особливо сміливі навіть вирішили скупнутися в морі.
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Тим часом синоптики повідомили, яка погода чекає одеситів на вихідних.
За їхніми прогнозами, в суботу протягом усього дня погода в Одесі буде похмурою. Без істотних опадів.
Вітер буде дути північно-західний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі становитиме + 10..+ 12 градусів, вдень повітря прогріється до +15..+ 17 градусів.
У неділю, 24 жовтня, синоптики обіцяють невеликий дощ, який пройде вночі. Вдень прогнозують суху і сонячну погоду.
Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі опуститься до + 2..+ 7 градусів, вдень +7...+12.
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