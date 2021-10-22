Незважаючи на те, що пройшла вже більша половина осені одесити масово вийшли на пляжі, щоб позасмагати.

У п'ятницю, 22 жовтня видалася дуже тепла погода, повітря прогрілося до +21 градуса.

Жителі Одеси не стали сидіти вдома і вирушили на узбережжя Чорного моря, щоб прогулятися і подихати свіжим повітрям.

Багато зняли з себе одяг, щоб позасмагати, особливо сміливі навіть вирішили скупнутися в морі.

Кадри з пляжу "Ланжерон" показав місцевий сайт odessa.online .

Тим часом синоптики повідомили, яка погода чекає одеситів на вихідних.

За їхніми прогнозами, в суботу протягом усього дня погода в Одесі буде похмурою. Без істотних опадів.

Вітер буде дути північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме + 10..+ 12 градусів, вдень повітря прогріється до +15..+ 17 градусів.

У неділю, 24 жовтня, синоптики обіцяють невеликий дощ, який пройде вночі. Вдень прогнозують суху і сонячну погоду.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі опуститься до + 2..+ 7 градусів, вдень +7...+12.

Нагадаємо, що холодна осінь увірвалася в Одесу: синоптики повідомили, коли чекати пік похолодання