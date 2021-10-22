Несмотря на то, что прошла уже большая половина осени одесситы массово вышли на пляжи, чтобы позагорать.

В пятницу, 22 октября выдалась очень теплая погода, воздух прогрелся до +21 градуса.

Жители Одессы не стали сидеть дома и отправились на побережье Черного моря, чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом.

Многие сняли с себя одежду, чтобы позагорать, особо смелые даже решили искупнуться в море.

Кадры с пляжа «Ланжерон» показал местный сайт odessa.online .

Между тем синоптики сообщили, какая погода ждет одесситов на выходных.

По их прогнозам, в субботу на протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной. Без существенных осадков.

Ветер будет дуть северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью составит +10..+12 градусов, днем ​​воздух прогреется до +15..+17 градусов.

В воскресенье, 24 октября, синоптики обещают мелких дождь, который пройдет ночью. Днем прогнозируют сухую и солнечную погоду.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью опустится до +2..+7 градусов, днем ​​+7…+12.

Напомним, что холодная осень ворвалась в Одессу: синоптики сообщили, когда ждать пик похолодания