Несмотря на то, что прошла уже большая половина осени одесситы массово вышли на пляжи, чтобы позагорать.
В пятницу, 22 октября выдалась очень теплая погода, воздух прогрелся до +21 градуса.
Жители Одессы не стали сидеть дома и отправились на побережье Черного моря, чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом.
Многие сняли с себя одежду, чтобы позагорать, особо смелые даже решили искупнуться в море.
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Между тем синоптики сообщили, какая погода ждет одесситов на выходных.
По их прогнозам, в субботу на протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной. Без существенных осадков.
Ветер будет дуть северо-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью составит +10..+12 градусов, днем воздух прогреется до +15..+17 градусов.
В воскресенье, 24 октября, синоптики обещают мелких дождь, который пройдет ночью. Днем прогнозируют сухую и солнечную погоду.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью опустится до +2..+7 градусов, днем +7…+12.
Напомним, что холодная осень ворвалась в Одессу: синоптики сообщили, когда ждать пик похолодания
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