Незважаючи на наступ глибокої осені в Одесу ще повернеться комфортна Жовтнева температура і відбудеться це на вихідних.
Про те, яка погода чекає одеситів 23 і 24 Жовтня розповіли в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, пише Politeka.net.
Так в суботу, за прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода в Одесі буде похмурою. Без істотних опадів.
Вітер буде дути північно-західний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі становитиме + 10..+ 12 градусів, вдень повітря прогріється до +15..+ 17 градусів.
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В Одеській області очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі буде в межах + 7..+ 12 градусів, в денний час доби досягне +19.
На автошляхах області видимість хороша.
У неділю, 24 жовтня, синоптики обіцяють невеликий дощ, який пройде вночі. Вдень прогнозують суху і сонячну погоду.
Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі опуститься до + 2..+ 7 градусів, вдень +7...+12.
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