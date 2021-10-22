Незважаючи на наступ глибокої осені в Одесу ще повернеться комфортна Жовтнева температура і відбудеться це на вихідних.

Про те, яка погода чекає одеситів 23 і 24 Жовтня розповіли в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, пише Politeka.net .

Так в суботу, за прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода в Одесі буде похмурою. Без істотних опадів.

Вітер буде дути північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме + 10..+ 12 градусів, вдень повітря прогріється до +15..+ 17 градусів.

В Одеській області очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі буде в межах + 7..+ 12 градусів, в денний час доби досягне +19.

На автошляхах області видимість хороша.

У неділю, 24 жовтня, синоптики обіцяють невеликий дощ, який пройде вночі. Вдень прогнозують суху і сонячну погоду.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі опуститься до + 2..+ 7 градусів, вдень +7...+12.

Нагадаємо, що холодна осінь увірвалася в Одесу: синоптики повідомили, коли чекати пік похолодання