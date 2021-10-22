Несмотря на наступление глубокой осени в Одессу еще вернется комфортная октябрьская температура и произойдет это на выходных.

О том, какая погода ждет одесситов 23 и 24 октября рассказали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net .

Так в субботу, по прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной. Без существенных осадков.

Ветер будет дуть северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью составит +10..+12 градусов, днем ​​воздух прогреется до +15..+17 градусов.

В Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью будет в пределах +7..+12 градусов, в дневное время суток достигнет +19.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 24 октября, синоптики обещают мелких дождь, который пройдет ночью. Днем прогнозируют сухую и солнечную погоду.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью опустится до +2..+7 градусов, днем ​​+7…+12.

Напомним, что холодная осень ворвалась в Одессу: синоптики сообщили, когда ждать пик похолодания