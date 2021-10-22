Несмотря на наступление глубокой осени в Одессу еще вернется комфортная октябрьская температура и произойдет это на выходных.
О том, какая погода ждет одесситов 23 и 24 октября рассказали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net.
Так в субботу, по прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной. Без существенных осадков.
Ветер будет дуть северо-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью составит +10..+12 градусов, днем воздух прогреется до +15..+17 градусов.
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В Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью будет в пределах +7..+12 градусов, в дневное время суток достигнет +19.
На автодорогах области видимость хорошая.
В воскресенье, 24 октября, синоптики обещают мелких дождь, который пройдет ночью. Днем прогнозируют сухую и солнечную погоду.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью опустится до +2..+7 градусов, днем +7…+12.
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