В Одесі виявили тіло молодого чоловіка без ознак життя, його особу та обставини смерті з'ясовують поліцейські.
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Чоловіка, який не подає ознаки життя, побачили перехожі в Преображенському парку. Тіло лежало на лавці на центральній алеї біля церкви.
Він був одягнений у темні джинси, темно-синій светр і чорні кросівки з білими смужками. На вигляд загиблому близько 30 років при ньому не було документів.
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Патрульні зазначили, що одяг на чоловіку чистий та охайний, а обличчя поголене.
Від чого він помер незрозуміло, проте зовнішніх ознак насильницької смерті на його тілі не виявлено.
На місці події працювали слідчо-оперативна бригада.
Раніше ми писали, в Одесі на Черемушках знайдено два чоловічих трупи. Мертвий молодий хлопець лежав на узбіччі обличчям вниз.
Ще одна моторошна знахідка була виявлена в тому ж районі, але на іншій вулиці. Поблизу Люстдорфської дороги, 2 перехожі також виявили невідомого чоловіка без будь-яких ознак життя. На вигляд загиблому 60 років.
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