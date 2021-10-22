В Одесі виявили тіло молодого чоловіка без ознак життя, його особу та обставини смерті з'ясовують поліцейські.

Про це пише Українська служба інформації.

Чоловіка, який не подає ознаки життя, побачили перехожі в Преображенському парку. Тіло лежало на лавці на центральній алеї біля церкви.

Він був одягнений у темні джинси, темно-синій светр і чорні кросівки з білими смужками. На вигляд загиблому близько 30 років при ньому не було документів.

Патрульні зазначили, що одяг на чоловіку чистий та охайний, а обличчя поголене.

Від чого він помер незрозуміло, проте зовнішніх ознак насильницької смерті на його тілі не виявлено.

На місці події працювали слідчо-оперативна бригада.

Раніше ми писали, в Одесі на Черемушках знайдено два чоловічих трупи. Мертвий молодий хлопець лежав на узбіччі обличчям вниз.

Ще одна моторошна знахідка була виявлена в тому ж районі, але на іншій вулиці. Поблизу Люстдорфської дороги, 2 перехожі також виявили невідомого чоловіка без будь-яких ознак життя. На вигляд загиблому 60 років.

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