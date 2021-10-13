В Одессе на поселке Котовского люди нашли под окнами многоэтажного дома бездыханное тело пожилого мужчины.

Трагический инцидент случился рано утром в среду, 13 октября на улице Академика Сахарова, передает Politeka.net.

В полиции поделились подробностями гибели пенсионера.

Как выяснилось, 71-летний местный житель выпал из окна общего коридора на восьмом этаже.

Супруга умершего говорит, что последние несколько дней ее муж неоднократно жаловался на жизнь и высказывал намерения уйти на тот свет. Сегодня он решил осуществить задуманное.

Теперь по факту гибели мужчины ведется следствие. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Сейчас следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство", - сообщили в полиции.

Похожий случий произошел в конце сентября на улице Генерала Бочарова, 29.

72-летний мужчина выпрыгнул из окна 8 этажа и разбился насмерть. Соседи говорят, что мужчина болел.

Напомним, что соседи услышали треск стекла и веток: тело нашли под окнами многоэтажки в Одессе, фото

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