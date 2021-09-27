Люди сообщили, что знают

В Одессе соседи стали свидетелями, как мужчина выпал из окна на 8 этаже

Трагический инцидент случился накануне на улице Генерала Бочарова, 29. Об этом сообщает 7 канал в Telegram.

Сегодня днем 72-летний мужчина выпрыгнул из окна 8 этажа на Генерала Бочарова, 29 и разбился насмерть.

Тело 72-летнего мужчины без признаков жизни обнаружила соседка, которая выбежала на улицу, услышав треск стекла и веток. Личность погибшего установлена.

Как рассказали соседи, ранее пенсионер перенес инсульт, после чего почти не разговаривал.

«Сегодня он остался дома один, и неизвестно, что именно произошло в квартире — был это несчастный случай или суицид», - сообщили местные жители.

Сейчас причины его гибели расследует полиция.

Аналогичный случай произошел в Черноморске. Тело пенсионерки обнаружили под окнами многоэтажного дома.

Соседи погибшей рассказали, что она долго и тяжело болела и, возможно, совершила самоубийство.

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