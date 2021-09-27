В Одессе соседи стали свидетелями, как мужчина выпал из окна на 8 этаже
Трагический инцидент случился накануне на улице Генерала Бочарова, 29. Об этом сообщает
Сегодня днем 72-летний мужчина выпрыгнул из окна 8 этажа на Генерала Бочарова, 29 и разбился насмерть.
Тело 72-летнего мужчины без признаков жизни обнаружила соседка, которая выбежала на улицу, услышав треск стекла и веток. Личность погибшего установлена.
Дочь Пугачевой Орбакайте появилась за ручку с известным актером, поразив публику: "Немножко грустно"
Погода резко изменится, где столбики термометров покажут +22: свежий прогноз
Жена "Холостяка" Добрынина призналась в кризисе в отношениях с мужем: "Рвем на себе волосы, плачем"
ЧП на съемках "Співають всі", Остапчук тоже пострадал: "Задел рукой декорацию и..."
Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
Как рассказали соседи, ранее пенсионер перенес инсульт, после чего почти не разговаривал.
«Сегодня он остался дома один, и неизвестно, что именно произошло в квартире — был это несчастный случай или суицид», - сообщили местные жители.
Сейчас причины его гибели расследует полиция.
Аналогичный случай произошел в Черноморске. Тело пенсионерки обнаружили под окнами многоэтажного дома.
Соседи погибшей рассказали, что она долго и тяжело болела и, возможно, совершила самоубийство.
Напомним, что в Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей: "Смотрю вверх, а он летит"
Еще Politeka писала, что в Одессе мужчина под "веществами" вышел из окна на 7-м этаже: кадры трагедии
Также Politeka сообщала, в торговом центре случилась трагедия с одесситом, фото: "Выпали документы"