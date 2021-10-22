В Одессе обнаружили тело молодого мужчины без признаков жизни, его личность и обстоятельства смерти выясняют полицейские.

Об этом пишет Украинская служба информации.

Мужчину, не подающего признаки жизни, увидели прохожие в Преображенском парке. Тело лежало на лавке на центральной аллее возле церкви.

Он был одет в тёмные джинсы, тёмно-синий свитер и чёрные кроссовки с белыми полосками. На вид погибшему около 30 лет при нем не было документов.

Патрульные отметили, что одежда на мужчине чистая и опрятная, а лицо выбрито.

От чего он умер непонятно, однако внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

На месте происшествия работали следственно-оперативная бригада.

Ранее мы писали, в Одессе на Черемушках найдено два мужских трупа. Мертвый молодой парень лежал на обочине лицом вниз.

Еще одна жуткая находка была выявлена в том же районе, но на другой улице. Вблизи Люстдорфской дороги, 2 прохожие также обнаружили неизвестного мужчину без каких-либо признаков жизни. На вид погибшему 60 лет.

Напомним, обгоревшее тело начальника службы безопасности найдено в авто: кадры трагедии

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