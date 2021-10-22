В Одесі автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маршруткою, в результаті ДТП загинула літня жінка.
Трагічна аварія трапилася на проспекті Свободи в Чорноморці. Відео показали в телеграм-каналі "Одеса-Інфо", пише Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
"ДТП з летальним результатом в Чорноморці. Легковик зіткнувся з маршруткою №220. Водійка Деу "Матіз» загинула на місці", - йдеться в повідомленні.
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Пізніше прес-служба Національної поліції Одеської області
Повідомляється, що 62-річна водій виїхала на зустрічну смугу проспекту Свободи і допустила зіткнення з маршруткою. Від отриманих травм жінка загинула на місці ДТП.
Обставини ДТП з'ясовує слідчо-оперативна група поліції.
У поліції не повідомили, чи є постраждалі серед пасажирів маршрутки.
Відео можна переглянути
Раніше ми писали, на трасі Київ-Одесі зіткнулися і загорілися дві фури.
Рухаючись у бік Одеси, водій однієї вантажівки не впорався з керуванням і допустив зіткнення з іншою вантажівкою, яка була припаркована на узбіччі.
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