В Одесі автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маршруткою, в результаті ДТП загинула літня жінка.

Трагічна аварія трапилася на проспекті Свободи в Чорноморці. Відео показали в телеграм-каналі "Одеса-Інфо", пише Politeka.net . (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"ДТП з летальним результатом в Чорноморці. Легковик зіткнувся з маршруткою №220. Водійка Деу "Матіз» загинула на місці", - йдеться в повідомленні.

Пізніше прес-служба Національної поліції Одеської області оприлюднила подробиці події.

Повідомляється, що 62-річна водій виїхала на зустрічну смугу проспекту Свободи і допустила зіткнення з маршруткою. Від отриманих травм жінка загинула на місці ДТП.

Обставини ДТП з'ясовує слідчо-оперативна група поліції.

У поліції не повідомили, чи є постраждалі серед пасажирів маршрутки.

Відео можна переглянути тут.

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