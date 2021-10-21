В Одеській області чоловік сильно побив свою співмешканку по голові і пішов з дому – постраждала довго пролежала на підлозі з проломленим черепом.
Подробиці побиття розповіли в прес - службі регіонального
Медиків викликала мати 34-річної постраждалої, коли побачила свою дочку без свідомості на підлозі. Вона пролежала кілька годин.
Лікарі госпіталізували жінку в лікарню, у неї діагностували гематому мозку і перелом кісток черепа.
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Коли поліцейські встановили, що за побиттям постраждалої стоїть її співмешканець, чоловік зізнався, що побив жінку, але несильно, бо доконала його ревнощами.
Зловмисник стверджує, що серйозні ж травми вона завдала собі сама, впавши в під'їзді зі сходів.
Поліцейські оголосили 36-річному чоловікові підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження. Його відправили в СІЗО.
Раніше ми писали, в Одеській області компанія молодих людей влаштувала стрілянину по вікнах житлового будинку, але їх затримали зі зброєю.
Подія трапилася напередодні вночі в місті Чорноморську.
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