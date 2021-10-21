В Одеській області чоловік сильно побив свою співмешканку по голові і пішов з дому – постраждала довго пролежала на підлозі з проломленим черепом.

Подробиці побиття розповіли в прес - службі регіонального ГУНП.

Медиків викликала мати 34-річної постраждалої, коли побачила свою дочку без свідомості на підлозі. Вона пролежала кілька годин.

Лікарі госпіталізували жінку в лікарню, у неї діагностували гематому мозку і перелом кісток черепа.

Коли поліцейські встановили, що за побиттям постраждалої стоїть її співмешканець, чоловік зізнався, що побив жінку, але несильно, бо доконала його ревнощами.

Зловмисник стверджує, що серйозні ж травми вона завдала собі сама, впавши в під'їзді зі сходів.

Поліцейські оголосили 36-річному чоловікові підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження. Його відправили в СІЗО.

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Подія трапилася напередодні вночі в місті Чорноморську.

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