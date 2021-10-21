В Одесской области мужчина сильно избил свою сожительницу по голове и ушел из дома – пострадавшая долго пролежала на полу с проломленным черепом.
Подробности избиения рассказали в пресс-службе регионального
Медиков вызвала мать 34-летней пострадавшей, когда увидела свою дочь без сознания на полу. Она пролежала несколько часов.
Врачи госпитализировали женщину в больницу, у нее диагностировали гематому мозга и перелом костей черепа.
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Когда полицейские установили, что за избиением пострадавшей стоит ее сожитель, мужчина признался, что побил женщину, но несильно, потому что доконала его ревностью.
Злоумышленник утверждает, что серьезные же травмы она нанесла себе сама, упав в подъезде с лестницы.
Полицейские объявили 36-летнему мужчине подозрение за умышленное тяжкое телесное повреждение. Его отправили в СИЗО.
Ранее мы писали, в Одесской области компания молодых людей устроила стрельбу по окнам жилого дома, но их задержали с оружием.
Происшествие случилось накануне ночью в городе Черноморске.
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