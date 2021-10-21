Очевидці зафіксували на відео, як щільна хмара з діоксиду сірки накрила Одеську область.
Відповідні кадри
У четвер, 21 жовтня, в соцмережах і одеських ЗМІ з'явилася інформація про те, що над містом висить хмара сірки. Його появу пов'язували з виверженням вулкана на острові Палма в Атлантичному океані.
Жителям Одеси та області рекомендували не виходити з дому, так як високі концентрації оксиду сірки в повітрі викликають у людини задишку, можуть привести до втрати свідомості. Також внаслідок високих концентрацій можуть виникнути кислотні дощі.
Але ректор Одеського державного екологічного університету поспішив запевнити, що індекси забрудненості повітря в Одеській області знаходяться в межах норми і причин для занепокоєння немає.
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"Побоюватися варто швидше вихлопів з безлічі авто на дорогах Одеси, ніж від виверження вулкана», - прокоментував він.
Проте на кадрах видно, що хмара досить щільна і має бурий колір.
"Подивіться, що коїться, хлопці", - каже голос за кадром.
Відео можна переглянути
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