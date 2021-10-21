Очевидцы зафиксировали на видео, как плотное облако из диоксида серы накрыло Одесскую область.
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В четверг, 21 октября, в соцсетях и одесских СМИ появилась информация о том, что над городом висит облако серы. Его появление связывали с извержением вулкана на острове Палма в Атлантическом океане.
Жителям Одессы и области рекомендовали не выходить из дома, так как высокие концентрации оксида серы в воздухе вызывают у человека одышку, могут привести к потере сознания. Также вследствие высоких концентраций могут возникнуть кислотные дожди.
Но ректор Одесского государственного экологического университета поспешил заверить, что индексы загрязненности воздуха в Одесской области находятся в пределах нормы и причин для беспокойства нет.
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«Опасаться стоит скорее выхлопов из множества авто на дорогах Одессы, чем от извержения вулкана», - прокомментировал он.
Тем не менее на кадрах видно, что облако довольно плотное и имеет бурый цвет.
«Одесская область посмотрите, что твориться, ребята», - говорит голос за кадром.
Видео можно просмотреть
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