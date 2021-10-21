Штормовим вітром накрило Одесу, стихія валить дерева по всьому місту і зриває вивіски - відомо про постраждалих людей.

Кадри негоди публікують місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

У четвер, 21 жовтня, в Одесі оголошено штормове попередження. Стихія вже повалила кілька дерев у різних районах міста.

При падінні дерева на Французькому бульварі постраждав чоловік - його відвезла швидка допомога. Про це повідомили в мерії.

Крім того, на вулиці Одарія, що в районі Пересипу, величезних тополею придавило чотири припаркованих під ним автомобіля. Тут інформації про постраждалих людей не надходило.

Ще одне велике падіння зафіксували на Черьомушках. Дерево впало на рейки і перегородило шлях трамваю №10. Ще один деревопад побачили в районі площі 10 квітня.

Через ураганний вітер злітали вивіски аптек.

Очевидці зняли на відео, як вітром початло зривати літери з аптеки на вулиці Михайлівська. Це ж сталося на автовокзалі Привоз.

Одеситів переконливо просять відкласти всі справи, адже пересуватися містом зараз вкрай небезпечно.

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