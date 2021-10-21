У четвер, 21 жовтня сильний вітер зі штормовими поривами накрив Одесу і привів до деревопаду.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, протягом дня збережеться дуже вітряна погода. Пориви досягнуть 15-20 метрів в секунду.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки-жовтий.

Тим часом, потужні пориви вітру призвели до обвалу дерева, яке пошкодило припарковані автомобілі. Це сталося на Французькому бульварі. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих людей.

Наслідки розгулу стихії зняли очевидці, і кадри опубліковані в мережі, повідомляє телеграм-канал "Курс Одеса", передає Politeka.net.

В Одеській мерії закликають жителів бути пильними: без особливої необхідності не виходити на вулицю і не залишати свої автомобілі під деревами.

За прогнозами синоптиків, у четвер в Одесі буде сонячно. Стовпчики термометрів вдень досягнуть до + 16 градусів.

Нагадаємо, що холодна осінь увірвалася в Одесу: синоптики повідомили, коли чекати пік похолодання