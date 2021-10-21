Щільна хмара з сірки нависла над Одеською областю, екологи повідомили, чим це загрожує людям.
Про це стало відомо з метеорологічних карт на Windy, передає Politeka.net.
Поява потужної Хмари пов'язано з виверженням вулкана на острові Палма в Атлантичному океані.
На знімках видно, як хмара з діоксиду сірки накрила Одесу вранці 21 жовтня, проте до вечора хмара розсіється.
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На підвищений вміст діоксиду сірки в повітрі можуть звернути увагу чутливі люди, які мають проблеми з диханням.
Високі концентрації оксиду сірки в повітрі викликають у людини задишку, можуть привести до втрати свідомості. Також внаслідок високих концентрацій можуть виникнути кислотні дощі.
Однак приводу для паніки немає.
Як повідомив еколог Сергій Степаненко, концентрація сірки в хмарі, не висока. Станом на 21 жовтня, індекси забрудненості повітря в Одеській області знаходяться в межах норми.
"Побоюватися варто швидше вихлопів з безлічі авто на дорогах Одеси, ніж від виверження вулкана», - прокоментував він.
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