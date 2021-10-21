Плотное облако из серы нависло над Одесской областью, экологи сообщили, чем это грозит людям.
Об этом стало известно из метеорологических карт на Windy, передает Politeka.net.
Появление мощного облака связанно с извержением вулкана на острове Палма в Атлантическом океане.
На снимках видно, как туча из диоксида серы накрыла Одессу утром 21 октября, однако к вечеру облако рассеется.
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На повышенные содержание диоксида серы в воздухе могут обратить внимание чувствительные люди, имеющие проблемы с дыханием.
Высокие концентрации оксида серы в воздухе вызывают у человека одышку, могут привести к потере сознания. Также вследствие высоких концентраций могут возникнуть кислотные дожди.
Однако повода для паники нет.
Как сообщил эколог Сергей Степаненко, концентрация серы в облаке, не высокая. По состоянию на 21 октября, индексы загрязненности воздуха в Одесской области находятся в пределах нормы.
«Опасаться стоит скорее выхлопов из множества авто на дорогах Одессы, чем от извержения вулкана», - прокомментировал он.
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