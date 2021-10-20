20 жовтня, близько п'яти годин сталася дорожньо-траспортна пригода за участю двох вантажних і трьох легкових автомобілів.

Про це повідомляє Подільське районне управління поліції в Одеській області .

За інформацією правоохоронців подія сталася на 313 кілометрі траси Київ-Одеса. В результаті зіткнення двох вантажників і трьох легкових автомобілів загинули три людини. Вісім постраждалих, серед яких п'ятеро дітей. доставлений в місцеву лікарню. У всіх них лікарі діагностували численні забої. Поле травми, рубані рани і переломи.

Наразі деталі аварії планується внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Як повідомляла Politeka, автобус розбився на українській трасі.