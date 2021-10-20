20 жовтня, близько п'яти годин сталася дорожньо-траспортна пригода за участю двох вантажних і трьох легкових автомобілів.
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За інформацією правоохоронців подія сталася на 313 кілометрі траси Київ-Одеса. В результаті зіткнення двох вантажників і трьох легкових автомобілів загинули три людини. Вісім постраждалих, серед яких п'ятеро дітей. доставлений в місцеву лікарню. У всіх них лікарі діагностували численні забої. Поле травми, рубані рани і переломи.
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Наразі деталі аварії планується внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Як раніше повідомляла Politeka, 18 жовтня маршрутний автобус на швидкості протаранив кілька автомобілів.
Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.
Як повідомляла Politeka, автобус розбився на українській трасі.