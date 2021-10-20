20 октября, около пяти часов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых и трех легковых автомобилей.
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По информации правоохранителей происшествие произошло на 313 километре трассы Киев-Одесса. В результате столкновения двух грузчиков и трех легковых автомобилей погибли три человека. Восемь пострадавших, среди которых пятеро детей. доставлен в местную больницу. У всех них врачи диагностировали многочисленные ушибы. Поле травмы, рубленые раны и переломы.
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Сейчас детали аварии планируется внести в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщала Politeka, 18 октября маршрутный автобус на скорости протаранил несколько автомобилей.
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