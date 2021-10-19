В одному з хостелів в Одесі сталася різанина.
Подія трапилася на Миколаївській дорозі, повідомляє прес-служба
26-річний житель Дніпропетровської області навідався до знайомого в кімнату на вечерю і за хмільним столом вдарив ножем в груди і живіт.
Жителі сусідніх кімнат почули крики і подзвонили в швидку допомогу і поліцію. Лікарі госпіталізували потерпілого, а поліцейські затримали зловмисника.
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Чоловіки пояснили, що причиною сварки стали взаємні образи.
Ніж та інші речові докази, вилучені з місця події, правоохоронці направили на експертизу. Чоловікові повідомили про підозру за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За скоєне йому загрожує покарання від п'яти до восьми років позбавлення волі.
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