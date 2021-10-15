Буйный сосед не дает покоя семье, проживающей в Одессе, полиция также не может найти на него управу.
Подробности своей неприятной истории рассказали одесситы в сети,
Люди пожаловались, что сосед приходит в пьяном угаре под их квартиру, скандалит, ругается матерными словами и даже пытался рубить топором входную дверь.
Семья вызывала на место правоохранителей, однако они не могут справиться с дебоширом.
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«Среди ночи неадекватный сосед ломился в квартиру, топором рубал дверь, вызвали полицию, те только побеседовали с ним и уехали. Подобное повторяется не первый раз, каждый раз всё заканчивается максимум заявлением, ведь происходящее, по словам полицейских, – «мелкое хулиганство»», — рассказали они.
Одесситы спросили полицейских, что им делать и есть ли выход в такой ситуации, на что получили ответ: «Нет тела – нет дела, вот если бы он кого-то убил или покалечил, тогда бы они приняли к нему меры».
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