В одном из хостелов в Одессе произошла поножовщина.
Происшествие случилось на Николаевской дороге, сообщает пресс-служба
26-летний житель Днепропетровской области наведался к знакомому в комнату на ужин и за хмельным столом ударил ножом в грудь и живот.
Жители соседних комнат услышали крики и позвонили в скорую помощь и полицию. Врачи госпитализировали пострадавшего, а полицейские задержали злоумышленника.
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Мужчины объяснили, что причиной ссоры стали взаимные обиды.
Нож и другие вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, правоохранители направили на экспертизу. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.
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