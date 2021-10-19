Опалювальний сезон ще на почався в Одесі, а жителям вже стали приходити платіжки з вимогою оплатити за тепло.

Зокрема, одесити стали отримувати квитанції за вересень в середині жовтня місяця, ні тоді, ні зараз опалення в помині не було.

Рахунки за опалення відправив постачальник послуг - комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси".

Керівник підприємства Ганна Позднякова пояснила, що така ситуація виникла після укладення нових угод з постачання блакитного палива, пише видання Виборчком .

Позднякова стверджує, що вони змушені платити авансом за газ, тому просять споживачів платити авансом за тепло.

"За вересень-тому, що опалювальний сезон міг початися в жовтні, але завдяки погодним умовам поки заплановано почати його в листопаді», - пояснила вона.

Директор звернула увагу, що це рекомендований платіж, тому за його несплату санкцій не буде. Тим одеситам, які внесуть оплату, після старту опалювального сезону ці гроші зарахують за листопад місяць.

Нагадаємо, що одеситам повідомили про подорожчання газу напередодні опалювального сезону: 40 грн за куб