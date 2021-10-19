Отопительный сезон еще на начался в Одессе, а жителям уже стали приходить платежки с требованием оплатить за тепло.

В частности, одесситы стали получать квитанции за сентябрь в середине октября месяца, ни тогда, ни сейчас отопления в помине не было.

Счета за отопление отправил поставщик услуг - коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы".

Руководитель предприятия Анна Позднякова объяснила, что такая ситуация возникла после заключения новых соглашений по поставкам голубого топлива, пишет издание Избирком .

Позднякова утверждает, что они вынуждены платить авансом за газ, поэтому просят потребителей платить авансом за тепло.

«За сентябрь - потому, что отопительный сезон мог начаться в октябре, но благодаря погодным условиям пока запланировано начать его в ноябре», - объяснила она.

Директор обратила внимание, что это рекомендуемый платеж, поэтому за его неуплату санкций не будет. Тем одесситам, которые внесут оплату, после старта отопительного сезона эти деньги засчитают за ноябрь месяц.

Напомним, что одесситам сообщили о подорожании газа накануне отопительного сезона: 40 грн за куб