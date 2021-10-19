У вівторок, 19 жовтня, не дивлячись на сонячний ранок синоптики прогнозують опади у вигляді дощу.

Невеликий дощ обіцяють у другій половині дня.

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, в Одесі ясному ранку прийде на зміну похмурий день, але до вечора Хмари повинні розсіятися.

Вдень місцями пройде невеликий дощ.

осень, дождь

Популярні новини зараз

Алла Пугачова вразила помітно помолоділим видом на прогулянці з дітьми: "Схожі з Вайкуле стали"

Олег Винник після зізнання про хворобу повідомив ще одну сумну новину: "Зараз неможливо"

Потап показав їх з Каменських особняк по сусідству з Осадчою і зробив зізнання: "Нам так шкода..."

Дочка Ані Лорак без фільтрів чесно показала, як її мама виглядає вдома: кадри

Узерлі з "Величного століття" підкорила почуттям стилю в незвичайному образі: "Унікальна"
Показати ще

Температура повітря вдень становитиме + 12...+14 градусів, а до ночі опуститься до +5 ... +7 градусів.

Вітер очікується північно-західний, 7-12 метрів в секунду.

Ну а поки на вулиці немає дощу, можна скористатися можливістю і зробити яскраві фотографії з різнобарвним листям. Адже зараз природа перетворилася і пофарбувала дерева в яскраво-жовтий і помаранчевий кольори.

Раніше синоптики прогнозували, що у зв'язку з дією антициклону з 17 по 20 жовтня очікують сонячну погоду, без опадів і досить теплу, як для Жовтня.

Нагадаємо, що холодна осінь увірвалася в Одесу: синоптики повідомили, коли чекати пік похолодання