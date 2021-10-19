У вівторок, 19 жовтня, не дивлячись на сонячний ранок синоптики прогнозують опади у вигляді дощу.

Невеликий дощ обіцяють у другій половині дня.

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, в Одесі ясному ранку прийде на зміну похмурий день, але до вечора Хмари повинні розсіятися.

Вдень місцями пройде невеликий дощ.

Температура повітря вдень становитиме + 12...+14 градусів, а до ночі опуститься до +5 ... +7 градусів.

Вітер очікується північно-західний, 7-12 метрів в секунду.

Ну а поки на вулиці немає дощу, можна скористатися можливістю і зробити яскраві фотографії з різнобарвним листям. Адже зараз природа перетворилася і пофарбувала дерева в яскраво-жовтий і помаранчевий кольори.

Раніше синоптики прогнозували, що у зв'язку з дією антициклону з 17 по 20 жовтня очікують сонячну погоду, без опадів і досить теплу, як для Жовтня.

Нагадаємо, що холодна осінь увірвалася в Одесу: синоптики повідомили, коли чекати пік похолодання