У вівторок, 19 жовтня, не дивлячись на сонячний ранок синоптики прогнозують опади у вигляді дощу.
Невеликий дощ обіцяють у другій половині дня.
Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, в Одесі ясному ранку прийде на зміну похмурий день, але до вечора Хмари повинні розсіятися.
Вдень місцями пройде невеликий дощ.
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Температура повітря вдень становитиме + 12...+14 градусів, а до ночі опуститься до +5 ... +7 градусів.
Вітер очікується північно-західний, 7-12 метрів в секунду.
Ну а поки на вулиці немає дощу, можна скористатися можливістю і зробити яскраві фотографії з різнобарвним листям. Адже зараз природа перетворилася і пофарбувала дерева в яскраво-жовтий і помаранчевий кольори.
Раніше синоптики прогнозували, що у зв'язку з дією антициклону з 17 по 20 жовтня очікують сонячну погоду, без опадів і досить теплу, як для Жовтня.
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